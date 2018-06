DGAP-Ad-hoc: Terra Sola Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung 27.06.2018 / 15:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Terra Sola Group AG (ISIN CH0298294981/Ticker 02TP) - Neuer Grossaktionär und strategische Neuausrichtung. Der Verwaltungsrat der Terra Sola Group AG ("TSG") teilt mit, dass die Geschäftsaktivitäten in eine andere Gesellschaft ausgelagert wurden. In diesem Zusammenhang hat der Hauptaktionär der Gesellschaft seine Aktien an einen neuen Investor verkauft. Weitere Informationen werden anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung ("aoGV") bekannt gegeben. Voraussichtlicher Termin für die aoGV ist der 25. Juli 2018. Die Einladung mit Traktandenliste wird in Kürze auf der Website der Gesellschaft und im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Terra Sola Group AG - www.terra-sola.ch 27.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de ISIN CH0298294981 AXC0208 2018-06-27/15:34