Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Reaktion auf den von Präsident Trump angestoßenen Handelskonflikt hat der US-amerikanische Motorradhersteller Harley-Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) angekündigt, weitere Teile seiner Produktion ins Ausland zu verlegen, so Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher, und Markus Töns, zuständiger Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...