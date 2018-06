mybet Holding SE: Veröffentlichung gemäß § 43 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: mybet Holding SE mybet Holding SE: Veröffentlichung gemäß § 43 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 27.06.2018 / 15:53 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vaduz, 27. Juni 2018 Mitteilung gemäss §43 WpHG Mit dem am 13. Juni 2018 erfolgten Eintrag der aus der sonstigen Kapitalmassnahme generierten neunen Aktien ins Handelsregister, ist es zu einer Überschreitung der 10%-Stimmrechtsschwelle gekommen. Dies ist gemäss §43 WpHG als wesentliche Beteiligung einzuordnen. Wir teilen Ihnen daher folgendes mit: 1. Die Investition dient ausschliesslich der Erzielung von Handelsgewinnen. 2. In den nächsten zwölf Monaten ist keine weitere Erhöhung der Stimmrechte weder durch Erwerb noch auf sonstige Weise beabsichtigt. 3. Wir streben keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs- Leitungs- und Aufsichtsorganen der mybet Holding SE an. 4. Wir streben keine Änderung der Kapitalstruktur der mybet Holding SE an, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik. Die Mittel zur Finanzierung der Investition stammen aus den Einlagen der einzelnen Anleger. IFM Independent Fund Management AG Austr. 9 Postfach 1121 9490 Vaduz Fürstentum Liechtenstein Tel. +423-235 04 50 Fax +423-235 04 51 http://www.ifm.li info@ifm.li 27.06.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Internet: www.mybet-se.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 699473 27.06.2018

ISIN DE000A2LQ009

AXC0220 2018-06-27/15:53