LONDON (Dow Jones)--Die Royal Dutch Shell plc hat ihr Engagement im irakischen Ölsektor beendet. Die Tochter Shell Iraq Petroleum Development BV übertrage den Anteil von 45 Prozent am irakischen Ölfeld Majnoon Ende des Monats an die staatliche Basra Oil Co, teilte die Gesellschaft mit.

Shell wird aber auch künftig in dem Land aktiv sein. So soll das Joint Venture Basrah Gas Co gestärkt und mit dem Petrochemieprojekt Nebras vorangeschritten werden, kündigte der Konzern an.

Majnoon ist eines der größten Ölfelder der Welt, mit geschätzt 12 Milliarden Barrel Öl.

June 27, 2018 10:22 ET (14:22 GMT)

