von Floriana Hofmann, Euro am Sonntag Der Kurs des US-Streamingdiensts Netflix klettert von Allzeithoch zu Allzeithoch. Bereits seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 115 Prozent zu Buche. In den vergangenen fünf Jahren legte der Kurs sogar um satte 1.235 Prozent zu. Ein Ende der Rekorde ist nicht in Sicht. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...