Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-27 / 17:38 *PRESSEINFORMATION* · Veränderungen im Vorstand der R. STAHL AG: Volker Walprecht zum 1. Juli 2018 zum Finanzvorstand bestellt Waldenburg, 28. Juni 2018. Volker Walprecht, 54, wurde zum 1. Juli 2018 in den Vorstand der R. STAHL AG berufen und wird die Verantwortung für das Ressort Finanzen übernehmen. Dies gab das Unternehmen heute bekannt. "Wir freuen uns sehr, mit Volker Walprecht einen ausgewiesenen Finanzexperten gewonnen zu haben, der über langjährige Vorstandserfahrung in Industrieunternehmen verfügt. Er wird die begonnene operationale und strategische Neuausrichtung von R. STAHL in allen Bereichen des Finanzressorts weiter vorantreiben und gestalten. Dafür wünschen wir ihm viel Erfolg", so Heiko Stallbörger, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Walprecht wurde mit einer vertraglichen Laufzeit von drei Jahren zum Mitglied des Vorstands bestellt. Volker Walprecht absolvierte sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Gesamthochschule Essen. Er bringt langjährige internationale Erfahrung auf Managementebene insbesondere in den Gebieten Finanzen, Controlling sowie M&A in der Automobil- und Nutzfahrzeugbranche und in den Sektoren Energie sowie Öl & Gas mit. Zu seinen beruflichen Stationen gehört der frühere Automobilzulieferer Mannesmann VDO bzw. Siemens VDO/Continental sowie die Siemens AG. 2012 wurde er in den Vorstand der Grammer AG, Amberg, mit Verantwortung für das Finanzressort berufen. Drei Jahre später ging er als kaufmännischer Geschäftsführer zur Kelvion Holding GmbH, Bochum, von wo er 2017 als Partner zur Bonum GmbH, Essen, wechselte. *Über R. STAHL - www.r-stahl.com* R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. 1.763 Mitarbeiter erwirtschafteten 2017 weltweit einen Umsatz von EUR 268,5 Mio. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Kontakt: R. Stahl Aktiengesellschaft Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (Württ.) Dr. Thomas Kornek Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation Fon: +49 7942 943-1395 E-mail: investornews@stahl.de WKN: A1PHBB ISIN: DE000A1PHBB5 Börsenkürzel: RSL2 Handelssegment: Regulierter Markt / Prime Standard Börsenplätze: XETRA, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, München, Berlin-Bremen, Hamburg Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: R. Stahl AG Schlagwort(e): Unternehmen 2018-06-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: R. Stahl AG Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg Deutschland Telefon: +49 (7942) 943-0 Fax: +49 (7942) 943-4333 E-Mail: investornews@stahl.de Internet: www.r-stahl.com ISIN: DE000A1PHBB5 WKN: A1PHBB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 699499 2018-06-27

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2018 11:38 ET (15:38 GMT)