NTT Communications Corporation (NTT Com), das Unternehmen für Lösungen für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) innerhalb der NTT (TOKYO:9432), hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen bei den Telecom Asia Awards 2018 auf einer Gala in Singapur am 26. Juni für die beste NFV/SDN-Implementierung und das innovativste IoT-Projekt (Internet of Things, Internet der Dinge) ausgezeichnet wurde.

NTT Com wurde als beste NFV/SDN-Implementierung benannt. Mit diesem Preis wird gewürdigt, dass ein Anbieter die hohe Qualität eines Netzwerks über NFV und SDN demonstrieren konnte. NTT Com bietet beispiellose Leistungsfähigkeit und Konnektivität in über 190 Ländern/Regionen über sein SD-WAN Service Portfolio. Mit diesen Diensten wird die Art und Weise transformiert, wie Netzwerke konzipiert und aufgebaut sind. Die branchenweit führende globale SD-WAN-Plattform wird dabei genutzt, um eine WAN-Lösung der nächsten Generation mit Application-Awareness, optimiertem MPLS- oder Internet-Networking oder Networking mit hybrider Konnektivität, vollständig integrierter Sicherheit und Services für die Anwendungsbeschleunigung zur Optimierung der Benutzererfahrung zu liefern.

NTT Com wurde ferner für das innovativste IoT-Projekt ausgezeichnet. Mit diesem Preis wird gewürdigt, dass ein Anbieter innovative, IoT-bezogene Serviceangebote und -kapazitäten anbietet. Die IoT-Plattform von NTT Com, ein IoT-Servicepaket aus einer Hand, bietet Geräte zum Erfassen von Daten und eine Analysesoftwareplattform mit privaten Cloud-Services, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

"Es ist heute schwierig, ein Unternehmen zu finden öffentlich oder privat -, das sich nicht in irgendeiner Phase der digitalen Transformation befindet. Diese Initiativen sind unermüdlich und schier besessen, ein herausragendes Kundenerlebnis zu realisieren. Hinter den Kulissen findet man Technologien, die skalierbare, responsive Lösungen darstellen und das Versprechen eines digital ausgerichteten Erlebnisses in nahtloser Weise halten können. Durch die Arbeit von NTT Communications rund um IoT und SDN wird dieser Wunsch verwirklicht", sagte Allan Tan, Leiter regionale Inhalte und Strategien, Enterprise Solutions, Questex Media.

Die Preise werden in diesem Jahr zum 21. Mal verliehen und sind die am längsten bestehenden und prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Region in der Telekommunikationsbranche. Damit werden innovative und herausragende Leistungen von asiatischen Service-Providern und Führungskräften der Branche ausgezeichnet. Die Gewinner wurden von einer Jury aus 20 unabhängigen Mitgliedern auf der Grundlage von Innovationen, finanzieller Leistung, Technologien, marktführender Position und Corportate Governance ausgewählt. Die Preise wurden in 24 Kategorien verliehen.

Weitere Informationen über die Preise von NTT Com finden Sie hier.

