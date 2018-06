Berlin (ots) - Es gibt auch eine gute Nachricht: Dieses Ergebnis war ehrlich. Nicht Pech noch Schiri, weder Fußballgott noch Todesgruppe waren schuld. Die Verantwortung trugen die deutsche Elf, Trainer und Verband allein. Die glasklare Erkenntnis lautet: Das war zu wenig. Die anderen waren gut und besser. Das Ausscheiden ist verdient. Basta.



Auch wenn Fußballanalogien mit Vorsicht zu verwenden sind, so überbringt diese Weltmeisterschaft einem wohlstandssatten Land eine deutliche Botschaft: Weltspitze ist, wenn alle alles geben, wenn das Wesentliche den Kleinkram verscheucht, wenn das Ego keine Chance gegen Teamgeist hat. Womit wir beim Rest des Landes wären: Kann es sein, dass diese Mannschaft nicht Sündenbock, sondern Spiegel der Nation ist?



Der deutsche Fußball 2018 ist wie das Land in die alte, maulige Selbstgefälligkeit abgeglitten. Wir vergeuden Energie mit dem Zündeln auf dem Nebenplatz, mustergültig vorgeführt von Bayerns CSU, die gesundes Selbstbewusstsein mit krankhafter Ich-Bezogenheit verwechselt. Die SPD agiert seit Jahren auch nicht vernünftiger. Und Bundeskanzlerin wie Bundestrainer halten es für eine Strategie, erst im letzten Moment auf lang bekannte Missstände zu reagieren.



Danke, liebe Nationalmannschaft, für diesen in seiner Wucht nicht mehr zu überhörenden Weckruf. Zeit zum Aufwachen. Zeit, Ritualisiertes und Symbolhaftes hinter sich zu lassen und das Land in böser Absicht schlechter zu reden, als es ist. Vor allem aber: Zeit zum demütigen, zugewandten Miteinander.



Die Zukunft braucht gemeinsame Verantwortung, gemeinsames Priorisieren, die Bereitschaft zum pragmatischen Kooperieren. Nicht zurück zu einem Früher, das es so nie gab, sondern auf in eine etwas rauere Zukunft, von der bislang nur eines klar ist: Dieses Land kann darin nur bestehen, wenn sich die Klugen und die Mutigen, die Hungrigen und Energiegeladenen zusammenschließen.



"Made in Germany" ist kein Kissen zum Ausruhen, sondern der Auftrag, anzupacken. Der beste Tag, dieses Land zu renovieren, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste ist heute.



Der ganze Kommentar im Internet unter www.morgenpost.de/214706151



