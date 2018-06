=== 07:30 DE/Gesco AG, ausführliches Jahresergebnis, Wuppertal *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juli PROGNOSE: 10,6 Punkte zuvor: 10,7 Punkte *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 2Q, Stockholm *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung im im Bundestag zum bevorstehenden Europäischen Rat, Berlin *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt 09:30 DE/Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft, Jahres-PK, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juni 10:00 DE/MBB SE, HV, Berlin 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Va-Q-Tec AG, HV, Würzburg 10:00 DE/Bauer AG, HV, Schrobenhausen 10:00 GB/Covestro AG, Capital Markets Day, London *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juni 10:30 DE/Singulus Technologies AG, HV, Frankfurt *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 112,0 zuvor: 112,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +6,3 zuvor: +6,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -0,5 Vorabschätzung: -0,5 zuvor: +0,2 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni PROGNOSE: +1,41 zuvor: +1,45 *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj 11:30 DE/Haushaltspolitische Sprecher Rehberg (CDU/CSU) und Kahrs (SPD), PK zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, Berlin *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield 13:45 DE/Ludwig-Erhard-Stiftung , Symposium "Neue Dynamik für die Digitalisierung von Wirtschaft und Währung", u.a. mit Wirtschaftsminister Altmaier, Berlin *** 14:00 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 29.6.), Brüssel *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 218.000 *** 14:30 US/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 2. Veröff.: +2,2% gg Vq 4. Quartal: +2,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq 2. Veröff.: +1,9% gg Vq 4. Quartal: +2,3% gg Vq 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe H: Japan - Polen, Wolgograd 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe H: Senegal - Kolumbien, Samara 16:45 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Ascension Health Management Annual Conference, St. Louis 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: England - Belgien, Kaliningrad 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: Panama - Tunesien, Saransk *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q, Beaverton *** 22:30 US/Fed, Zweiter Teil der Ergebnisse der Banken- Stresstests (Comprehensive Capital Analysis and Review - CCAR), Washington *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juni *** - DE/Stellenindex BA-X Juni ===

