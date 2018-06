Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Die neuen Zulassungsnormen nach WLTP-Standard bereiten nicht mehr nur den großen Autoherstellern wie Volkswagen etliche Probleme. Zunehmend machen sich auch die Händler Sorgen wegen der neuen Zulassungsvorschriften, die vom 1. September an in der EU gelten werden. "Die Situation ist kritisch", sagt Dirk Weddigen von Knapp, Chef des deutschen VW- und Audi-Händlerverbandes, dem Handelsblatt. Die etwa 1.000 Volkswagen-Handelsbetriebe in der Bundesrepublik müssten die schwierige Zeit von September bis Dezember überbrücken. WLTP führt bei Volkswagen zu Produktions- und Lieferverzögerungen. Der Wolfsburger Autokonzern wird es nicht schaffen, dass alle Konzernmodelle rechtzeitig zum 1. September eine Straßenzulassung nach den neuen WLTP-Normen bekommen. Autos ohne Zulassung können nicht produziert und verkauft werden. Die Volkswagen-Händler müssen sich darauf einstellen, dass sie einen Teil der Produktpalette für einen längeren Zeitraum nicht anbieten können. Nach aktuellen Volkswagen-Plänen sollen zum 1. September etwa drei Viertel aller verfügbaren Modelle die neue Straßenzulassung nach WLTP-Norm besitzen. (Handelsblatt S. 19/Welt S. 11)

AUDI - Der neue Audi-Chef Bram Schot will Tesla attackieren und hat kurzerhand die Präsentation des Elektromodells "Q6 Etron" ins Silicon Valley verlegt. "In Kalifornien wollen wir es krachen lassen, für den Aufschlag brauchen wir etwas mehr Zeit", heißt es in Konzernkreisen. Der Interims-CEO revidiert damit eine Entscheidung des beurlaubten Chefs Stadler - und untermauert seinen Führungsanspruch. (Handelsblatt S. 18)

IKEA - Der schwedische Möbelkonzern Ikea baut derzeit seine erste Filiale in der indischen Industriemetropole Hyderabad. Bis 2025 will Ikea 25 Möbelhäuser auf dem Subkontinent eröffnen und vier Milliarden Euro investieren, sagte Peter Betzel, Ikea-Landeschef, dem Handelsblatt. (Handelsblatt S. 22)

BOEING - Der US-Flugzeughersteller Boeing nimmt nach 50 Jahren erneut Anlauf, im Zukunftsmarkt des Überschallflugs mitzumischen. Während der US-Konzern vor Jahrzehnten noch versuchte, ein Konkurrenzmodell zur europäischen Concorde oder zur russischen TU-144 zu bauen, geht der Airbus-Rivale jetzt allerdings einen gewaltigen Schritt weiter. Auf einer Konferenz in Atlanta präsentierte Boeing erstmals ein Konzept für ein Hypersonic-Modell, also mit mehr als fünffacher Schallgeschwindigkeit. (Welt S. 12)

RYANAIR - Während die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit einen Streik bei Ryanair vorbereitet, sucht das Unternehmen doch noch einen Kompromiss. "Wir würden es begrüßen, wenn die Gespräche mit der Vereinigung Cockpit wieder beginnen. In Italien und in Großbritannien haben wir bereits Tarifverträge abgeschlossen. Das zeigt doch, dass wir solche Vereinbarungen haben wollen", sagte Marketingvorstand Kenny Jacobs der Rheinischen Post. Für den Düsseldorfer Flughafen als neue Basis erwartet er eine schnelle Expansion: "Düsseldorf ist ein für uns besonders interessanter Markt. Dabei sind wir auch bereit, die starke Position von Marktführern anzugreifen, wie unsere zunehmende Präsenz am Flughafen Frankfurt/Main zeigt." Auf Dauer könne er sich zudem "gut vorstellen, auch innerdeutsche Ziele wie insbesondere München ab Düsseldorf anzufliegen". (Rheinische Post)

WAYMO - John Krafcik, Chef des zum Alphabet-Konzern gehörenden Roboterautoherstellers Waymo, sucht die Nähe zu europäischen Autobauern und grenzt sich vom Mutterkonzern ab. "Wir wurden gegründet, um separat von Google zu agieren und sind eine eigenständige Firma", erklärte der Manager im Gespräch mit dem Handelsblatt. Es sei wichtig zu wissen, "dass Waymo nicht Google ist". Krafcik verstehe sich als "Wegbereiter" für die europäischen Hersteller, nicht als Revolutionär. Waymo suche nach Partnern, die Fahrzeuge für die autonome Flotte der Alphabet-Tochter liefern könnten. Die bisherige Skepsis der Autokonzerne führt der 56-Jährige auf einen "Mangel an gegenseitigem Verständnis" zurück. (Handelsblatt S. 16)

