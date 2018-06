Medienmitteilung

Transaktionsangaben zum Börsengang (IPO)

Oerlikon lanciert den IPO der GrazianoFairfield AG und setzt die Preisspanne zwischen CHF 48 bis CHF 62 pro Aktie

Die GrazianoFairfield AG ist ein führendes, weltweit agierendes Unternehmen spezialisiert auf Getriebe, hochpräzise Powershifteinheiten und Antriebslösungen sowie High-End-Getriebesystemen und operiert in attraktiven Wachstumsmärkten

Die Preisspanne liegt zwischen CHF 48 und CHF 62 pro Aktie

Die Kotierung und der Handelsbeginn an der SIX Swiss Exchange werden voraussichtlich am 11. Juli 2018 unter dem Tickersymbol GRAF stattfinden

Der Streubesitz soll 87 % der Aktien der GrazianoFairfield AG bzw. 100 % bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption umfassen

Sehr erfahrener und unabhängiger Verwaltungsrat bestätigt

Mit dem Börsengang setzt Oerlikon zukünftig verstärkt auf die Bereiche Oberflächenlösungen und Chemiefasern

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz - 28. Juni 2018 - Oerlikon (SIX: OERL), ein führender Technologie- und Engineeringkonzern, lanciert den Börsengang (IPO) ihres Segments Drive Systems unter dem Namen GrazianoFairfield AG an der SIX Swiss Exchange. Oerlikon unternimmt mit der Kotierung der GrazianoFairfield AG den nächsten Schritt in der Umsetzung der Strategie, sich zukünftig verstärkt auf die Segmente Oberflächenlösungen und Chemiefasern zu fokussieren.

Der Ausgabepreis beträgt zwischen CHF 48 und CHF 62 pro Aktie, was einer erwarteten Marktkapitalisierung von CHF 480 bis 620 Millionen entspricht. Für den Börsengang agiert UBS als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Berenberg, Jefferies, Vontobel und die Zürcher Kantonalbank agieren als Co-Bookrunners. Zum Bankensyndikat gehören auch Kepler Cheuvreux und MAINFIRST als Co-Managers und Octavian als Selling Agent.

Das Bookbuilding-Verfahren beginnt heute, 28. Juni 2018, und der Handel unter dem Symbol GRAF sowie der ISIN CH0420214006 soll am 11. Juli 2018 aufgenommen werden. Die Bekanntgabe des endgültigen Angebotspreises wird um den 11. Juli 2018 vor der Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange erwartet. Insgesamt werden rund 87 % der Anteile an der GrazianoFairfield AG platziert, was 8'695'000 Sekundäraktien entspricht. Der UBS als Konsortialführerin wurde eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 % der angebotenen Aktien (d.h. 13.05 % des Gesamtkapitals) gewährt. Diese ist innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Handelstag ausübbar. Falls die Greenshoe-Option (Mehrzuteilungsoption) vollständig ausgeübt wird, erhöht sich der Prozentsatz der Aktien im Streubesitz auf 100 %.

Sehr erfahrener und unabhängiger Verwaltungsrat

Ab dem ersten Handelstag setzt sich der Verwaltungsrat aus fünf nicht exekutiven Verwaltungsratsmitgliedern zusammen. Geführt vom designierten Präsidenten, Dr. Jürgen M. Geißinger, besteht der Verwaltungsrat aus fünf unabhängigen Mitgliedern im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance.

Name Staatsangehörigkeit Position Ausschuss Dr. Jürgen M. Geißinger Deutschland Präsident NCC (Präsident) Dr. Eberhard Haller Deutschland Mitglied NCC Inka Koljonen Finnland/Kroatien Mitglied AC (Präsidentin) Stefan Meier-Deus Schweiz Mitglied AC David Metzger Schweiz/Frankreich Mitglied AC, NCC

AC = Audit Committee

NCC = Nomination and Compensation Committee (Nominierungs- und Vergütungsausschuss)

Der geplante Börsengang besteht aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen ausserhalb der Schweiz und den USA, jeweils in Übereinstimmung mit geltenden Wertpapiergesetzen und im Einklang mit Regulation S unter dem US-amerikanischen Securities Act (der "Securities Act") von 1933 und auf der Grundlage von Ausnahmen gemäss der Prospektrichtlinie, sowie Privatplatzierungen in den USA an qualifizierte institutionelle Käufer gemäss der Definition von und in Übereinstimmung mit Rule 144A des Securities Acts sowie Privatplatzierungen in Kanada an akkreditierte Investoren und zugelassene Kunden in den Provinzen Alberta, British Columbia, Ontario und Quebec.

IPO-Daten

Kotierung SIX Swiss Exchange Tickersymbol GRAF ISIN CH0420214006 Preisspanne CHF 48 bis CHF 62 pro Aktie Angebotene Aktien 8'695'000 bestehende Aktien des verkaufenden Aktionärs Bis zu 1'305'000 bestehende Aktien des verkaufenden Aktionärs zur Deckung der Mehrzuteilungsoption Voraussichtlicher Zeitplan Bookbuilding-Frist 28. Juni bis 10. Juli 2018 Ende der Angebotsfrist 10. Juli 2018 12:00 Uhr MEZ für Retail- in Private Banking Orders

15:00 Uhr MEZ für institutionelle Orders Preisfestsetzung und Zuteilung 10. Juli 2018 Bekanntgabe des Ausgabepreises und erster Handelstag 11. Juli 2018 Vollzug (Settlement) 13. Juli 2018 Letzter Termin zur Ausübung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) 10. August 2018

Über GrazianoFairfield AG

Nach dem IPO wird das Segment Drive Systems des Oerlikon Konzerns als GrazianoFairfield AG firmieren. GrazianoFairfield blickt auf fast 100 Jahre Erfahrung zurück und ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsgetrieben, marktführenden Powershifteinheiten, Kraftübertragungseinheiten (PTU), Differenzialen und Planetengetrieben sowie von Hybrid- und Elektroantriebslösungen. Im Jahr 2017 erzielte GrazianoFairfield einen Umsatz von CHF 730 Mio. bei einem EBITDA von CHF 78 Mio. (EBITDA-Marge: 10,6 %) und beschäftigte weltweit über 5 100 Mitarbeitende. Das Unternehmen macht sich langfristige Trends wie die wachsende Nachfrage nach intelligenter Mobilität, verbesserter Energieeffizienz und höheren Produktstandards zunutze und hat sich einen starken Kundenstamm im Landwirtschafts-, Automobil-, Transport-, Bau- und Energiesektor (einschliesslich Öl und Gas sowie Bergbau) erarbeitet.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) hat sich auf Werkstoff-, Anlagen- und Oberflächentechnologien spezialisiert, die die Entwicklung von hochleistungsfähigen Produkten und Systemen mit langer Lebensdauer ermöglichen. Mit seinen technologischen Schlüsselkompetenzen und einer starken finanziellen Grundlage setzt der Konzern für sein mittelfristiges Wachstum auf drei strategische Faktoren: Fokussierung auf attraktive Wachstumsmärkte, Sicherung des strukturellen Wachstums und Expansion durch zielgerichtete Fusionen und Übernahmen. Als führender, weltweit tätiger Technologiekonzern ist Oerlikon in drei Segmenten - Surface Solutions, Manmade Fibers und Drive Systems - aktiv und mit mehr als 15 000 Mitarbeitenden an 186 Standorten in 37 Ländern präsent. Im Jahr 2017 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 2,8 Mrd. und investierte CHF 107 Mio. in Forschung und Entwicklung.

