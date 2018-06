FinGroup AG: Initial Coin Offering (ICO) der Tochtergesellschaft Capital Lounge DGAP-News: FinGroup AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Finanzierung FinGroup AG: Initial Coin Offering (ICO) der Tochtergesellschaft Capital Lounge 28.06.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, den 28.06.2018 Die FinGroup AG freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Capital Lounge GmbH die Vorbereitungen für das ICO (Initial Coin Offering) des sog. TALK-Token erfolgreich abgeschlossen hat. Die Private-Sale-Phase des insgesamt 3.250.000 Tokens umfassenden Token-Sale beginnt am kommenden Montag, den 02. Juli 2018 und richtet sich vornehmlich an B2B-Kunden. Hierbei werden gezielt die Emittenten der aktuell 18.048 an der Deutschen Börse gelisteten Wertpapiere angesprochen. Neben der klassischen Einbuchung der Token in eine Web- oder Desktop-Wallet bietet die Capital Lounge zusätzlich die Lieferung der Tokens in einer Hardware-Wallet. Der Erlös des Initial Coin Offerings wird bis zu 2.150.000 Euro betragen. Dabei soll die letzte der insgesamt drei Sales-Phasen am 30. September 2018 enden. Weitere Informationen über das Initial Coin Offering des TALK-Tokens können über die Website https://www.corporate-news.io abgerufen werden. Alexander Coenen, Vorstand der FinGroup AG, kommentiert die Entscheidung für das Initial Coin Offering wie folgt: "Wir sind überzeugt, mit dem Nachrichtenportal Corporate News den Bedürfnissen der in- und ausländischen Unternehmen, die an der Deutschen Börse notiert sind, auf einzigartige Weise gerecht zu werden und neben den einschlägigen Verteiler- und Empfängergruppen weitere interessante Adressaten bieten zu können. Hierzu haben wir eine Auswahl zielgruppengerechter Internetforen und -portale zusammengestellt, die durch den Kapitalzufluss des ICOs erworben werden können ohne die bestehenden Aktionäre der FinGroup AG durch eine Kapitalerhöhung verwässern zu müssen. Die Entscheidung für das ICO dient somit natürlich auch dem Aufbau des Shareholder Value." 28.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 699581 28.06.2018

