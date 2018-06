FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

VCE XFRA CA15712L1004 CERVUS EQUIPMENT CORP. 0.065 EUR

2CP XFRA CA14042M1023 CAPITAL POWER CORP. 0.270 EUR

PC8 XFRA CA13645T1003 CDN PACIFIC RAILWAY 0.420 EUR

CF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.076 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.129 EUR

HC7B XFRA BMG423131256 HAIER ELECTRON.GRP CONS. 0.032 EUR

CYD XFRA BMG210821051 CHINA YUCHAI INTL DL-,01 1.899 EUR

AXV XFRA BMG0692U1099 AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 0.335 EUR

3JR XFRA BG11SOSOBT18 SOPHARMA AD BW 1 0.056 EUR

TU9 XFRA AU000000TCL6 TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. 0.178 EUR

LN1 XFRA AU000000SGP0 STOCKLAND STLPD SECS 0.086 EUR

MJB XFRA AU000000MGR9 MIRVAC GROUP UTS 0.038 EUR

46T XFRA AU000000GPT8 GPT GROUP UNITS 0.080 EUR

MY4 XFRA AU000000GMG2 GOODMAN GROUP UNITS 0.090 EUR

0DPS XFRA AU000000DXS1 DEXUS 0.153 EUR

AYV1 XFRA AU000000APZ8 ASPEN GROUP UTS 0.013 EUR

PJZ XFRA AU000000APA1 APA GROUP STPLD. SECS. 0.152 EUR

RAW XFRA AT0000606306 RAIFFEISEN BK INTL INH. 0.620 EUR

3TG XFRA KYG905191022 TRIGIANT GROUP LTD HD-,01 0.002 EUR

8GB XFRA CA3748252069 GIBSON ENERGY INC. 0.213 EUR

PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR

9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.136 EUR

9JD2 XFRA GB00BYX91H57 JD SPORTS FASH. LS -,0025 0.016 EUR

C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.094 EUR

S76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.266 EUR

4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.430 EUR

LGNA XFRA CA5359194019 LIONS GATE ENTERT. CL. A 0.077 EUR

IHY2 XFRA SE0006593919 KLOEVERN AB NAV. B SK 1 0.011 EUR

HBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.008 EUR

CGL XFRA CNE100001NT6 CHINA GALAXY SECS H YC 1 0.016 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.065 EUR

WTY XFRA IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON 0.516 EUR

NT1 XFRA VGG639071023 NAM TAI PROPERTY INC. 0.060 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.155 EUR

S05 XFRA NZSCLE0002S8 SCALES CORP. LTD 0.062 EUR