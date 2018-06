FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.258 EUR

1MTA XFRA DK0060497295 MATAS A/S DK 2,50 0.846 EUR

HSOA XFRA US29261A1007 ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 0.215 EUR

WW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.069 EUR

WE1 XFRA US9507551086 WERNER ENTERPR. DL -,01 0.077 EUR

VEN XFRA US92276F1003 VENTAS INC. DL-,25 0.679 EUR

WWY1 XFRA VGG2921V1067 E-COMMODITIES HOLDINGS 0.004 EUR

TIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.318 EUR

N9E1 XFRA US87260R2013 TMK PAO GDRS/4 RL 10 0.125 EUR

GJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.116 EUR

ZYA XFRA US8574771031 STATE STREET CORP. DL 1 0.361 EUR

SE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.769 EUR

RPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.296 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.189 EUR

RJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.258 EUR

PEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.026 EUR

OJS1 XFRA US67812M2070 ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01 0.090 EUR

LLZ XFRA US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI 0.344 EUR

FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.103 EUR

EIX XFRA US2810201077 EDISON INTL 0.520 EUR

0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 0.110 EUR

CZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.185 EUR

CLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.409 EUR

CAZ XFRA US1248301004 CBL + ASS. PROP. DL-,01 0.172 EUR

AKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.142 EUR

AP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 0.945 EUR

CW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.073 EUR

BOF XFRA HK2388011192 BK OF CHINA (HONGKONG) 0.083 EUR

HIUC XFRA HK0000055878 CN TAIPING INS.HLD.(BL200 0.011 EUR

MBB XFRA DE000A0ETBQ4 MBB SE O.N. 1.320 EUR

OSP2 XFRA DE000A0BVU28 USU SOFTWARE AG 0.400 EUR

DEQ XFRA DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. 1.450 EUR

PEH XFRA DE0006201403 PEH WERTPAPIER AG 1.100 EUR

MSAG XFRA DE0005855183 MS INDUSTRIE AG 0.030 EUR

SUR XFRA DE0005176903 SURTECO SE 0.800 EUR