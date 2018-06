FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.06.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EMWE XFRA LU1615092217 BNPPE-MSCI WRLD XCW UECEO

LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01

LGP1 XFRA GB00B1VNST91 LAIRD PLC LS -,28125

CAD XFRA ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25

KAX2 XFRA CH0100837282 KARDEX NAM. SF 4,05

EEUX XFRA LU1291099718 BNPPE-MSCI EUR.X CW UECEO

UBK XFRA DE0005570808 UMWELTBANK AG O.N.

XU6A XFRA LU1659681669 BNP-MSCIKLD400USSRI UEEOD