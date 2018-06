Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 485 auf 475 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Folgen höherer Stahlpreise sollten für den Windkraftkonzern in einem moderaten Ausmaß bleiben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die diesbezüglichen Sorgen hätten den Aktienkurs gedrückt, Kursschwächen seien aber Kaufgelegenheiten./ajx/zb Datum der Analyse: 28.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-06-28/08:11

ISIN: DK0010268606