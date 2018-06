Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BASF vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Chemiekonzern dürfte sich alles in allem erneut stark entwickelt haben, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis sollte im Jahresvergleich trotz des weiter heftigen Gegenwindes von der Währungsseite zugelegt haben./la/ajx Datum der Analyse: 28.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-06-28/08:26

ISIN: DE000BASF111