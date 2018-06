Kurz vor der Präsidentschaftswahl im November 2016 war eine Ferrari-Aktie an der New York Stock Exchange noch um die 50 US-Dollar zu haben. Wenig mehr als anderthalb Jahre später, am 15. Juni 2018, hatte sich der Kurs mit einem Rekordhoch bei 149,85 US-Dollar verdreifacht.

