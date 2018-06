Shopify in der Korrektur - Kommt jetzt die nächste Bewegung nach oben?

Symbol:WKN:ISIN:Shopify Inc. bietet eine cloudbasierte Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen weltweit. Die Plattform ermöglicht die Verwaltung von Produkten, die Abwicklung von Bestellungen und Zahlungen sowie die Lieferung von Bestellungen und das Reporting dazu.Die Aktie befindet sich seit den letzten 6 Monaten in einem Aufwärtstrend und korrigiert gerade in der Nähe des EMA50, im Bereich der 149,50 US-Dollar-Marke. Ein negativer Punkt bei der Korrektur ist, dass das Volumen höher ist, als im Vergleich zum Volumen an den grünen Kerzen. Dies kann als erhöhtes Verkaufsinteresse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden. Dennoch ist die Aktie für die Long-Richtung attraktiv, da wir einen Aufwärtstrend haben und einen tiefen Pullback bis zu der EMA50. Somit wäre ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis vorhanden.Chart vom 27.06.2018149.75 USDDer Wert kann interessant werden, wenn wir etwas mehr Stärke sehen. Optimal wäre es, wenn sich eine grüne Kerze bildet, die über dem EMA50 schließt. Dies könnte als Einstieg genutzt werden und der Stopp könnte knapp darunter positioniert werden. Wenn dazu noch das Volumen höher ist, als im Vergleich zum Volumen der roten Kerzen, wäre das das Szenario optimal.Die Quartalszahlen werden am 31. Juli bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beiden Richtung führen und somit zu einem erhöhten Risiko.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at