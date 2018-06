Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204) will eine um fünf Cent erhöhte Dividende von 1,45 Euro je Aktie für das Jahr 2017 ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung an diesem Donnerstag in Hamburg ab. Es ist die sechste jährliche Dividendenanhebung in Folge. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 wird eine Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...