NVIDIA - Setzt sich die Abwärtsbewegung fort?

Symbol:WKN:ISIN:NVIDIA Corporation ist ein Hersteller für IT Hardware, unter anderem für Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren.Die Aktie befand sich seit den letzten 6 Monaten in einem Aufwärtstrend und korrigiert gerade, wie die meisten der Wall Street auf Grund der Zoll-Streitigkeiten zwischen den USA und China. Am Montag dem 25. Juni hat die Aktie sehr schwach unter der EMA50 geschlossen und dabei mit erhöhtes Volumen gezeigt. Der nächste Support liegt im Bereich der 201,95 US-Dollar-Marke und somit wäre genügend Platz für etwaige Short-Trades vorhanden. Sollte sich die Aktie jedoch fangen und etwas mehr Stärke zeigen, können Long-Trades in Betracht gezogen werden.Chart vom 27.06.2018235.23USDEin mögliches Setup für die Short-Richtung könnte sich bilden, wenn die 234,94 US-Dollar-Marke unterschritten wird. Gewinne oder Teilgewinne könnten in diesem Fall bei 210,78 USD realisiert werden. Somit wäre ein Setup mit einem Risk-Reward von 1:2 vorhanden. Sollte hingegen der Wert in Richtung Norden drehen und Stärke zeigen, wäre das Short-Szenario nicht mehr vorhanden und man könnte ggf. Ausschau nach Long-Setups halten.Zu beachten ist, dass sich der Wert an einem Support-Bereich befindet und in solchen Bereichen kommt es oft zu Konsolidierungen und Seitwärtsphasen, die den Trend-Tradern im Weg stehen. Die Quartalszahlen werden Anfang August bekannt gegeben und die Vergangenheit zeigt dass solche Erreignisse zu Gaps bei diesem Wert führen und somit zu einem höheren Risiko.Derzeit habe ich keine Positionen in diesem Wert.Aussicht:(kurzfistig)Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at