Paukenschlag bei Nel Hydrogen: Nikola Motor hat bei den Norwegern 448 Elektrolyseure und Betankungsausrüstung bestellt. Um den Mega-Auftrag zu bedienen, wird Nel die Produktionskapazitäten am Standort in Notodden massiv nach oben fahren. Damit ist klar: Nel wird beim Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur von Nikola Motor in den USA eine entscheidende Rolle spielen und damit den Bekanntheitsgrad weiter steigern.

Den vollständigen Artikel lesen ...