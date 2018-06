Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - UBM Development (ISIN AT0000815402/ WKN 852735) ist der führende Hotelentwickler in Europa, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit der Akquisition von vier weiteren Hotelprojekten in Deutschland, den Niederlanden und Polen wird die Hotel-Pipeline von 1.900 Zimmer auf über 3.000 Zimmer massiv ausgebaut. Trotz der erst kürzlich erfolgten Eröffnung des Holiday Inn München Leuchtenbergring, umfasst die Pipeline nun elf Hotels - neu akquiriert wurde je ein Projekt in Düsseldorf, in Hamburg, in Den Haag und in Kattowitz. "Wir erhöhen unsere Schlagzahl von zwei auf vier Hotels pro Jahr. In Zukunft fließen 40% aller Investitionen in die Hotelsparte", so Martin Löcker, Chief Operating Officer von UBM Development. ...

