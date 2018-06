Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des schwedischen Textilkonzerns habe die in den letzten Monaten gesunkenen Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Lagerbestände sehr hoch, was auch im zweiten Geschäftshalbjahr auf die Profitabilität drücken könnte./la/ajx Datum der Analyse: 28.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-06-28/10:14

ISIN: SE0000106270