Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - home24-Aktie vor grandiosem Comeback? Chartanalyse Die Online-Handelsplattform für Home & Living home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) vollzog erst am 15. Juni ihr Börsendebüt und überraschte zugleich mit relativer Stärke, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...