Der Kryptomarkt konnte sich in den letzten Tagen weiter stabilisieren, positive Impulse sind aber weiterhin Mangelware. Der Bitcoin befindet sich seit Wochenbeginn in einem engen Seitwärtstrend und gewinnt auf 24-Stunden-Sicht rund ein halbes Prozent. Nach dem Absturz auf ein neues Jahrestief am vergangenen Wochenende ist das aber vermutlich schon als Erfolg zu werten. Immerhin wurde die Marke von 6.000 Dollar seit Sonntagabend nicht mehr unterschritten.

