Smart Equity AG: Weitere Beteiligung Technologieprojekt DGAP-News: Smart Equity AG / Schlagwort(e): Sonstiges Smart Equity AG: Weitere Beteiligung Technologieprojekt 28.06.2018 / 11:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Smart Equity AG: Weitere Beteiligung Technologieprojekt Die Smart Equity AG hat eine Vereinbarung mit der Peaq Technology Ltd. (www.peaq.com) unterzeichnet. Inhalt der Vereinbarung ist die Frühphasenbeteiligung an einem aussichtsreichen Technologieprojekt. Mit diesem langfristig angelegten Projekt werden Chancen im Bereich digitaler Technologien wahrgenommen. Über die Einzelheiten der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart. Köln, 28. Juni 2018 Der Vorstand Ansprechpartner für Rückfragen: Dr. Johannes Blome-Drees Vorstand der Smart Equity AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln Tel. (02 21) 2 40 34 96 Fax (0 32 12) 4 15 19 43 E-Mail: info@smartequityag.de Internet: www.smartequityag.de 28.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Smart Equity AG Lütticher Straße 8a 50674 Köln Deutschland Telefon: + 49 (0) 221 / 240 34 96 Fax: + 49 (0) 32 12 / 4 15 19 43 E-Mail: info@smartequityag.de Internet: www.smartequityag.de ISIN: DE000A0SMVD5 WKN: A0SMVD Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 699669 28.06.2018

