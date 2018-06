Das Mineralölunternehmen BP übernimmt den Ladeinfrastruktur-Anbieter Chargemaster, der in Großbritannien das POLAR-Netzwerk mit über 6.500 Ladepunkten für E-Fahrzeuge betreibt. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. BP will das Unternehmen nun in BP Chargemaster umbenennen. Eine hohe Priorität wird die Einführung einer Schnellladeinfrastruktur sein, einschließlich Ladestationen mit bis zu 150 kW. In den nächsten zwölf Monaten ...

