Nissan öffnet in China die Bestellbücher für den im April auf der Auto China präsentierten Sylphy Zero Emission, sein erstes elektrisches Serienmodell für den chinesischen Markt. Der Basispreis soll nach Subventionen bei 166.000 CNY liegen, derzeit knapp 22.000 Euro. Die E-Limousine ist in Zusammenarbeit mit Nissans JV-Partner Dongfeng entstanden. Sie baut auf der Plattform des ...

