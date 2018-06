Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Japans Premierminister möchte auf jeden Fall - sofern es keine globale Krise gibt - an der geplanten Mehrwertsteuererhöhung im Fiskaljahr 2019 festhalten, machte gestern Shinzo Abe in einer Rede vor dem Parlament deutlich, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...