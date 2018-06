Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX, die Deutsche Bank, Volkswagen, Tesla, BYD, Millennial Lithium, JinkoSolar und Steinhoff. Der DAX leidet weiter unter dem Handelsstreit zwischen den USA und China und hat sich zeitweise bedrohlich der 12.000-Punkte-Marke genähert. Noch schlechter sieht es bei der Deutschen Bank aus, die auf nur noch 9 Euro abgetaucht ist. Und jetzt steht auch noch das Stresstest-Ergebnis aus den USA an. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um die zunehmenden Probleme bei Volkswagen, die Diskrepanz bei Tesla zwischen Berichterstattung und Realität, einen Hoffnungsschimmer für BYD und Millennial Lithium, die neuen Zahlen von JinkoSolar und um die Überlebenschancen der stark angeschlagenen Möbelkette Steinhoff. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.