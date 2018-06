Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: E.ON verkauft Uniper-Anteile an Fortum - Ein Blick hinter die Kulissen - Aktiennews Am Dienstag gab E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) den Verkauf der 46,7%-igen Beteiligung (Verkaufswert rund EUR 3,8 Mrd.) an Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) bekannt, so Eva-Maria Grosse, Finanzanalystin der Raiffeisen Bank International AG. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...