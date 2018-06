Die Schweizer Firma Ecovolta, eine Tochter des Gebäudeautomatisierungs-Anbieters Ecocoach, kündigt die Errichtung einer vollautomatisierten Li-Ion-Batteriekonfektionierung in Schwyz mit einer Jahreskapazität von 200 MWh an, die im September 2018 in Betrieb gehen soll. Das für die Ecovolta-Akkupacks verwendete Bauprinzip ermögliche die Serienproduktion hochstromfähiger Batteriespeicher, die keine aktive Kühlung benötigen. Das Bauprinzip ermögliche die flexible Serienfertigung eckiger ...

