Von Sharon Nunn und Josh Mitchell

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in den USA hat sich im ersten Quartal 2018 etwas deutlicher als bisher angenommen abgeschwächt. Wie das Handelsministerium mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal aufs Jahr hochgerechnet um 2,0 (viertes Quartal: 2,9) Prozent. In zweiter Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten, war ein Plus von 2,2 Prozent gemeldet worden.

Volkswirte gehen davon aus, dass sich das Wachstum im zweiten Quartal wieder verstärkt hat. Der von der Atlanta Fed berechneten BIP-Tracker deutet auf eine annualisierte Wachstumsrate von 4,5 Prozent hin. BIP-Daten für das zweite Quartal veröffentlicht das Handelsministerium am 27. Juli.

June 28, 2018 08:36 ET (12:36 GMT)

