Die envia Mitteldeutsche Energie (enviaM) erhält Fördermittel des Bundes in Höhe von rund 515.000 Euro für den Aufbau von 106 neuen Ladesäulen in Ostdeutschland. Die Errichtung selbst kostet insgesamt jedoch rund 1,5 Millionen Euro. Es handelt sich dabei um Normalladesäulen, die in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen entstehen und spätestens im Frühjahr 2019 in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...