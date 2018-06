Die Anforderungen des deutschen Eichrechts sorgen in der hiesigen Ladeinfrastruktur-Branche für eine ungewöhnliche Zusammenarbeit. Eine noch junge Initiative aus Ladeinfrastruktur-Unternehmen namens S.A.F.E. will gemeinsam eine marktweit einheitliche Transparenzsoftware für den rechtskonformen Betrieb von Ladestationen entwickeln. Zu den ursprünglichen Initiatoren von S.A.F.E. (Software Alliance for E-mobility) gehören die Ladesäulen-Hersteller wallbe, ABL und KEBA. Schnell ins Boot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...