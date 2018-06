BAUER Aktiengesellschaft: Hauptversammlung der BAUER AG stand im Zeichen des bevorstehenden Generationenwechsels DGAP-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende BAUER Aktiengesellschaft: Hauptversammlung der BAUER AG stand im Zeichen des bevorstehenden Generationenwechsels 28.06.2018 / 15:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Alle Beschlussvorschläge mit großer Zustimmung angenommen - Dividende von 0,10 Euro je Aktie beschlossen Schrobenhausen - Die ordentliche Hauptversammlung der BAUER Aktiengesellschaft stand heute im Zeichen des bevorstehenden Generationswechsels. Bereits Ende April hatte das Unternehmen bekanntgegeben, dass Prof. Thomas Bauer nach 24 Jahren als Vorstandsvorsitzender der BAUER AG und 32 Jahren an der Spitze der BAUER Gruppe die Unternehmensführung in jüngere Hände geben möchte. Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll der Nachfolger des 62-Jährigen - eine Führungspersönlichkeit von außen - vorgestellt werden. Ebenso hatte Dr. Klaus Reinhardt, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, angekündigt, im Laufe des Jahres aus dem Gremium ausscheiden zu wollen. Er gehört dem Kontrollgremium seit 17 Jahren an und steht ihm seit dem Börsengang vor zwölf Jahren vor. Prof. Thomas Bauer möchte dafür in den Aufsichtsrat wechseln und dort den Vorsitz übernehmen. Erstmals saß bei der Hauptversammlung auch dessen Sohn Florian Bauer auf dem Podium. Er ist seit 2011 für das Unternehmen tätig und war Anfang 2018 in den Vorstand der Aktiengesellschaft berufen worden. Dort verantwortet er die Ressorts Digitalisierung, Entwicklungskoordination, Weiterbildung und Unternehmenskultur - wichtige Themen für das stark durch Werte geprägte familiengeführte Unternehmen. Rund 400 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste waren in die Alte Schweißerei am Stammsitz im oberbayerischen Schrobenhausen gekommen, um sich vor Ort über die Entwicklung des Unternehmens zu informieren. Damit waren rund 70 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft anwesend. Mit großer Mehrheit stimmten die Aktionäre für alle zur Beschlussfassung stehenden Punkte der Tagesordnung und unterstützten damit die Vorschläge der Verwaltung. Unter anderem beschlossen sie eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie, die auf dem Niveau des Vorjahres liegt. Prof. Thomas Bauer berichtete in seinem Vortrag über die aktuelle Geschäftsentwicklung und über das operativ positivere Geschäftsjahr 2017. "In den vergangenen Jahren haben wir die operative Trendwende vorangetrieben und auch organisatorisch wichtige Generationenwechsel bei den großen Firmen der Unternehmensgruppe erfolgreich vollzogen. Damit findet der Wechsel im Vorstand aus meiner Sicht zu einem guten Zeitpunkt statt", so Prof. Thomas Bauer. Die Abstimmungsergebnisse, die Präsentation des Vorstandsvorsitzenden sowie weitere Unterlagen zur Hauptversammlung finden Sie im Internet unter http://www.bauer.de im Bereich Investor Relations. Über Bauer Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben, Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist Bauer als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich Bauer auf hochinnovative Produkte und Services für die Bereiche Wasser, Umwelt und Bodenschätze. Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser, Öl und Gas. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2017 mit etwa 11.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine Gesamtkonzernleistung von 1,8 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bauer.de. 