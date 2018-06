Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach einem Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Es habe keine weltbewegenden Neuigkeiten gegeben, doch sei der Ton in puncto kurz- und mittelfristiger Trends positiv gewesen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So komme etwa die Hälfte das Umsatzes aus Geschäften, die nicht ganz so starken zyklischen Schwankungen unterlägen und höhere Gewinnmargen aufwiesen./mis/ajx Datum der Analyse: 28.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

