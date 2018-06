Osram ist nicht allein, bei den Lichtkonzernen wird es auf einmal ganz dunkel

Was für ein Tag für die Lichtkonzerne Zumtobel (WKN: A0JLPR / ISIN: AT0000837307) und Osram (WKN: LED400 / ISIN: DE000LED4000). Während die Österreicher schwache Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentierten, schockte die ehemalige Siemens-Tochter Osram Anleger mit einer Gewinnwarnung. Beide Aktien stürzten am Donnerstag um mehr als 10 Prozent in die Tiefe. Anleger fragen sich daher: Was nun?

Osram schob die schwächeren Aussichten auf aktuelle Entwicklungen in der Automobilindustrie. Die Umsätze sollen im laufenden Geschäftsjahr nur noch um 1 bis 3 Prozent gesteigert werden, nachdem zuletzt ein Plus von 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt worden war. Das bereinigte EBITDA wird bei 570 bis 600 Mio. Euro gesehen (bisher: ca. 640 Mio. Euro).

