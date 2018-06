Nach der bitteren deutschen WM-Pleite wechseln wir schnell vom Fußball zum Golf - im Anleihen-Barometer der KFM Deutsche Mittelstand AG wird die 8,00%-Anleihe der GOLFINO AG (A2BPVE) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Aufgrund der attraktiven Nischenpositionierung der GOLFINO in der insgesamt herausfordernden Modebranche, dem stabilen Ergebnis- und Umsatzverlauf sowie den erwarteten Zuwächsen im E-Commerce in Verbindung mit der auch für Nachrangkapital attraktiven Rendite von 6,57% p.a. (auf Basis des Schlusskurses von 106,25% am 27.06.2018) sei diese Bewertung gerechtfertigt, so die KFM-Anleihen-Analysten.

INFO: Die 1986 gegründete inhabergeführte GOLFINO AG entwirft, produziert und vertreibt Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, insbesondere für den Golfsport.

8,00%-Nachrang-Anleihe 2016/23

8,00%-Nachrang-Anleihe 2016/23

ANLEIHE CHECK: Die im November 2016 emittierte nachrangige Mittelstandsanleihe

