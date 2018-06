Der Handelsstreit lässt uns auch in dieser Woche nicht los. Das lässt sich derzeit nicht nur am deutschen Leitindex ablesen, das macht sich auch mehr und mehr an den internationalen Finanzmärkten bemerkbar. Wie geht es weiter in Sachen Handelsstreit? Treiben es beide Parteien tatsächlich auf die Spitze? Roland Hirschmüller von der Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.