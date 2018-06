Die Analysten von Warburg Research haben ihre Empfehlung für die Aktien des steirischen Maschinenbaukonzerns Andritz mit "Buy" bestätigt. Das Kursziel bleibt ebenfalls unverändert bei 54,00 Euro.

Zum Vergleich: Am heutigen Donnerstag notierten die Andritz-Aktien an der Wiener Börse um 0,62 Prozent tiefer bei 45,22 Euro.

Am Montag hat der steirische Technologiekonzern Andritz bekanntgegeben, dass er das US-Unternehmen Xerium Technologies Inc. für 13,50 US-Dollar je Aktie in Cash erwerben wird. Das Gesamttransaktionsvolumen beträgt - inklusive Übernahme der Netto-Finanzverbindlichkeiten von rund 590 Millionen Dollar - circa 833 Millionen Dollar.

Der Warburg-Analyst Arash Roshan Zamir ist überzeugt, dass der Zukauf aus strategischer Sicht "perfekt" ist. Andritz bringe damit weiteren Schwung in seine bereits boomende "Pulp & Paper"-Sparte. Dementsprechend erwartet der Experte, dass der Deal dafür sorgen wird, dass die Konsensusschätzungen für das Jahr 2019 nach oben geschraubt werden. Für den Moment belässt der Warburg-Analyst seine Prognosen aber noch unverändert.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten 2,80 Euro für 2018, sowie 2,97 Euro für 2019, bzw. 3,00 Euro für das Jahr 2020. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2018, sowie 1,65 Euro für 2019 bzw. 1,70 Euro für 2020.

