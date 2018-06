Von Maryam Cockar

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat der Luye Pharma Group die Rechte für die Produktion und den Verkauf der Antipsychotika Seroquel und Seroquel XR in Großbritannien, China sowie weiteren Ländern eingeräumt. Das Unternehmen erhält nach eigenen Angaben dafür 260 Millionen US-Dollar von der an der Börse Hongkong notierten Luye Pharma. Weitere Zahlungen von 240 Millionen und 38 Millionen Dollar würden im Dezember 2019 sowie im Juli 2020 fällig. Außerdem falle beim Übertrag bestimmter Aktivitäten an Luye Pharma eine Meilensteinzahlung an.

Astrazeneca will sich künftig auf ihre drei Kerngebiete konzentrieren: Mittel für Krebserkrankungen, für Herz-Kreislauf-Leiden sowie für Nieren, Stoffwechsel und Atemwegserkrankungen.

