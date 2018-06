Amazon-CEO Jeff Bezos hat es auf den nächsten wachstumsstarken Online-Markt abgesehen: Der Versandhandel von Medikamenten. Mit dem Erwerb von PillPack soll der Eintritt in das lukrative Geschäft gelingen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Noch in diesem Jahr könnte der Deal abgeschlossen werden. Während die Aktien stationärer Apotheken-Betreiber wie CVS Health oder die des Dow-Jones-Aufsteigers Walgreens Boots Alliance unter Druck geraten, ziehen die Papiere der Shop Apotheke Europe kräftig an.

