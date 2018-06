Die NordLB hat die Einstufung für KWS Saat auf "Halten" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Die Nahrungsmittelbranche sei insgesamt positiv einzuschätzen, schrieb Analyst Karsten Rahlf in einer am Donnerstag vorliegenden Sektor-Studie. Die Nahrungsmittelhersteller dürften zwar vorerst unter Druck stehen, da anziehende Zinsen in den USA die Währungen der Schwellenländer belasteten. Angesichts des intakten Wachstums stellten Kursrückgänge jedoch Kaufgelegenheiten dar./mf/mis Datum der Analyse: 28.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-06-28/16:48

ISIN: DE0007074007