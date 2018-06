Köln (ots) - Martin Rieß wird ab 1. September 2018 neuer Geschäftsführer der SPARWELT GmbH, einem Unternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland. In seiner neuen Funktion wird er den weiteren Ausbau eines der führenden Online-Marketing Anbieters Deutschlands verantworten. Der 46-Jährige kommt von der AWIN AG, wo er als Managing Director, Deutschland Österreich und Schweiz tätig war. Martin Rieß folgt auf Dr. Tim Seewöster, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen verlässt, um sich ab Oktober einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.



Marc Schröder, Chief Strategy Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Mediengruppe RTL Deutschland: "Ich freue mich, dass wir mit Martin Rieß einen erfahrenen Experten im Bereich Performance Marketing für SPARWELT gewinnen konnten. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit seiner Expertise und Erfahrung und dem großen Know-how des erfahrenen SPARWELT-Teams an unserem Standort Berlin die erfolgreiche und sehr erfreuliche Entwicklung weiter vorantreiben werden. Ich danke Tim für seine großen Leistungen beim strategischen Ausbau, der Neupositionierung und der erfolgreichen Integration von SPARWELT in die Mediengruppe RTL. Ich wünsche ihm persönlich alles Gute sowie viel Erfolg für seinen weiteren Weg."



Die SPARWELT GmbH betreibt ein redaktionell geführtes Ratgeberangebot und unterstützt mehr als 1.700 Händler bei der kanalübergreifenden Verkaufsförderung. Dazu zählen u.a. die Erhöhung von Warenkörben, die Steigerung der Abverkäufe, die Bestandskundenreaktivierung und die Gewinnung von Neukunden. Das Unternehmen fungiert dabei als Mittler zwischen Händlern und Konsumenten. Es publiziert und verbreitet online, mobil und über TV redaktionell geprüfte und aufbereitete Kaufempfehlungen, Spartipps, Ratgeberbeiträge und Testberichte sowie kostenlose Rabattcodes. Mit der Smart Shopping and Saving GmbH betreibt die Mediengruppe RTL Deutschland zudem weitere führende Portale im deutschen Online-Marketing Markt.



Pressekontakt: Thomas Bodemer Unternehmenskommunikation Mediengruppe RTL Deutschland Telefon: +49 221-456-743-14 thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.de