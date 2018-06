Nach der DFB-Elf muss auch der DAX eine bittere Niederlage verkraften

Trotz des Ausscheidens der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Russland schienen DAX-Anleger zunächst bereit zu sein, dem Barometer zu einer weiteren Stabilisierung zu verhelfen. Allerdings scheiterte dieser Versuch, der DAX rutschte in der Folge tief in die Verlustzone.

Das war heute los. Derzeit will am Markt einfach keine Ruhe einkehren. Das Dauerthema Handelsstreit und die Sorgen vor einem ergebnislosen EU-Gipfel drückten am heutigen Donnerstag einmal mehr auf die Anlegerstimmung. Während es vor einigen Tagen noch um eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie und sogar der 13.000-Punkte-Marke ging, wackelt nun sogar die 12.000-Zähler-Marke.

Das waren die Tops & Flops. An der DAX-Spitze zeigte sich ein wohlbekanntes Bild. Aufgrund der allgemeinen Marktturbulenzen waren einmal mehr ganz besonders die so genannten defensiven Werte aus den Bereichen Energieversorgung, Konsumgüter oder Gesundheit gefragt. Mit einem zwischenzeitlichen Kurssprung von 2 Prozent machte sich dabei die RWE-Aktie (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) besonders gut.

