LION E-Mobility AG: Bezugnehmend auf die heutige Ad-hoc-Meldung der LION E-Mobility AG möchten wir unsere Aktionäre über die strategischen Vorhaben des Unternehmens informieren DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Strategische Unternehmensentscheidung LION E-Mobility AG: Bezugnehmend auf die heutige Ad-hoc-Meldung der LION E-Mobility AG möchten wir unsere Aktionäre über die strategischen Vorhaben des Unternehmens informieren 28.06.2018 / 19:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das existierende Leadership-Team und Herr Quinger haben zusammen ein hochinnovatives Unternehmen im Bereich der Elektromobilität und elektrische Energiespeicher sowie deren Prüfung geschaffen. Neben der erfolgreichen Umsetzung zahlreicher Batterieentwicklungen, der Entwicklung eines eigenen Batterie-Management-Systems und dem Aufbau eines äußerst erfolgreichen Batterietestdienstleisters wurde der Grundstein für die Entwicklung der revolutionären LIGHT Battery gelegt. Die Strategie des Unternehmens sieht vor die LIGHT Battery zum Serienprodukt zu entwickeln, das vorhandene Batterie-Management-System zu diversifizieren und die Aktivitäten im Batterietestbereich verstärkt auszubauen. Dank lange bestehender, enger Partnerschaften kann die LION E-Mobility AG bei sämtlichen Aktivitäten auf breite Expertise aus verschiedenen Industriebereichen zurückgreifen. Bereits die Prototypenphase der LIGHT Battery wurde von verschiedenen internationalen Unternehmen wie Analog Devices, 3M, OSRAM Opto Semiconductors, der Henkel AG, der Kostal Kontakt Systeme GmbH und Amada Miyachi unterstützt. Mit den lokalen Experten Roding Automobile und der MEKU Unternehmensgruppe wurden Partner aus den Bereichen Fertigung, Leicht- und Sportwagenbau hinzugezogen. Für die Sicherstellung der erforderlichen Zusammenarbeit mit strategischen Partnern, der erfolgreichen Markteinführung und der raschen Marktdurchdringung ist ein international erfahrenes Management-Team notwendig. Herr Roland Bopp, ehemaliger Chairman, President & CEO der Deutschen Telekom Inc. New York und ehemals verantwortlich für die Mannesmann Gruppe in Nordamerika, wird dem Management des Unternehmens beitreten. Seine umfangreichen globalen unternehmerischen Erfahrungen, sein internationales Netzwerk zu potentiellen Kunden und insbesondere die Zusammenarbeit mit Industriepartnern werden zu dem erfolgreichen Rollout des neu entwickelten LIGHT Battery Systems beitragen. Herr Bopp hierzu: " Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und die Zusammenarbeit mit dem sehr erfahrenen LION Smart Team, da ich die Chancen im Produkt- und Lizenzgeschäft sehr umsatzstark einschätze". Ergänzt wird das Management-Team in Kürze weiterhin durch einen sehr erfahrenen CFO. Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Investor Relations Kontakt: Herr Walter Wimmer Email: ir@lionemobility.de http://www.lionemobility.de LION E-Mobility AG Lindenstrasse 16 6340 Baar Schweiz 28.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 699991 28.06.2018

ISIN CH0132594711 CH0132594711

AXC0297 2018-06-28/19:43