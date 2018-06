Halle (ots) - Es geht zunächst auch mehr um Generelles "Wir schaffen das!" - der Slogan gehört auf den Wortmüllberg. Weil er Tatkraft und Mut nur vorgaukelt. Weil er stattdessen Stillstand verschleiert. Deshalb hat sich eine gewisse Lethargie breit gemacht in Deutschland. Der Gewitter-Sommer kommt da gerade recht! Die Reflexion der WM-Ereignisse kann in Innovationen, in einen Neustart mit mutigen, unbekümmerten Spielern münden - denen hoffentlich zweitrangig ist, wie viele Millionen ihnen ihr Job einbringt. Profis, die mit Herzblut für Deutschland spielen zu scouten, ist Hauptaufgabe des Bundestrainers - dann ist tatsächlich etwas Neues zu schaffen.



