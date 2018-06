Köln (ots) - Der frühere Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma wird mit dem nordrhein-westfälischen Landesverdienstorden ausgezeichnet. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) unter Berufung aus Regierungskreise. Der CDU-Politiker erhält die Auszeichnung am kommenden Montagabend bei einer Feierstunde im Düsseldorfer Museum Kunstpalast aus den Händen von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Mit dem Orden würdigt die Landesregierung Schrammas Einsatz für das Gemeinwesen nach seiner neunjährigen Amtszeit. Der 70-Jährige engagiert sich in seinem Ruhestand unter anderem als Kurator der "Stiftung Kölner Opferhilfe", Schirmherr des Vereins "Helfen durch Geben - der Sack e.V" und im Beirat der Ehrenfelder Zentralmoschee.



Schramma war im Jahr 2000 nach dem Tod von Harry Blum (CDU) in einer Stichwahl gegen die SPD-Politikerin Anke Brunn zum Kölner Oberbürgermeister gewählt worden. Nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs im März 2009 verzichtete er darauf, erneut für das Amt zu kandidieren. Bislang haben 1559 Personen den Landesverdienstorden erhalten. Neben Schramma werden am 2. Juli unter anderen auch die frühere NRW-Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter (CDU) und die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) ausgezeichnet.



